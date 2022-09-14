虐待低智商青年九天 20岁女子判入青年改造所

（早报讯）四名恶霸把19岁的低智商青年关在酒店客房，连续九天对他百般凌虐，甚至逼他喝尿液，打到他遍体鳞伤。

青年前后被折腾九天，获救时情况已经很危急。他的眼眶骨折、脸和背部有化学烧伤，全身伤痕累累，脑部也受创失忆。

对青年下重手的其中一名恶霸是20岁的普特莉（Putri Nuramira Aishah Rosli），她早前承认用危险武器伤人、吸毒等罪，星期三（9月14日）被判入青年改造所12个月。

另三名同谋是21岁的男子沙阿法库里，以及两名16岁少女。两名少女犯案时未满18岁，媒体因此不能透露她们的身份。

受害者案发时就读于特别需求者协会旗下的立达高级特别学校（APSN Delta Senior School）。

2022年1月15日，四名恶霸在明地迷亚一带德威路（Tyrwhitt Road）的Arton Boutique酒店租房群聚吸毒，受害者上门找少女，两天后也住进酒店客房。

1月17日，少女称受害者想霸王硬上弓，因此感到不满，与沙阿法库里联手对他拳打脚踢。从那天起至1月25日，受害者遭受各种方式的虐待。

在这期间，被告掌掴和挥拳打受害者，用畚斗和空气清新剂罐子暴打他，还用刀片割伤他的手臂。少女甚至把尿撒在柠檬茶里，沙阿法库里跟着喝令受害者把“柠檬茶”喝下。

一名社工在得知受害者多日没回家之后报警。警方1月26日找上酒店，救出受害者，同时揭发四人恶行。