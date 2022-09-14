发展商刘景发上半年净亏2410万元

（早报讯）房地产项目销售较缓慢及脱售亏损，导致发展商刘景发（Low Keng Huat）截至7月底上半年出现亏损，净亏达2410万元。去年同期，集团取得2510万元净利。

刘景发星期三（9月14日）晚上发布业绩时说，2023财年上半年的净亏，主要是因为房地产发展项目的销售较缓慢，以及投资业务脱售联号造成的一次过亏损。

刘景发上半年营收同比大跌44％至4980万元，其中，房地产发展业务的营收大跌七成至1950万元，主要因为来自Uptown@Farrer的营收减少，这个项目的最后四个单位在上半年卖出。房地产发展业务上半年扣税前亏损40万元，去年同期为10万元盈利。

酒店业务的营收在上半年同比大增67％至1650万元，扣税前亏损则减至160万元，相对于去年同期的亏损270万元，因为平均客房收费率和住客率都上升了。

房地产投资业务的营收在上半年同比增加16％至1380万元，扣税前亏损2070万元，相对于去年同期的2890万元扣税前盈利。上半年因为脱售在联号公司PRE 13和PSI的股权，而蒙受1850万元的脱售亏损。在去年同期，集团取得2830万元的脱售收益。

刘景发星期三股价上涨3.49％，闭市报0.445元。