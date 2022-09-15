（早报讯）美国隔夜股在科技股的引领下回弹，但通货膨胀数据不佳的消息抑制涨幅。

投资者于星期三（9月14日）趁低吸购，三大股指试图摆脱8月份消费价格指数不如预期的阴影。

道琼斯指数收盘微涨0.10%，报31135.09点；纳斯达克指数收升0.74%，报11719.68点；标普500指数上涨0.34%，报3946.01点。油价最近下跌，致使美国8月生产者价格指数（PPI）环比下跌0.1%，但同比上升8.7%。

海峡时报指数全天下挫32.06点或0.97％，闭市报3258.02点。

星期四（15日）可关注的股票：

1.立堾集团（Ley Choon）获得数份新合约，负责供应、安装和更换地下水电设备。若把这些合约计入帐内，集团的订单额将在两三年内增加至2亿零700万元。

2.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）在开市前宣布，与房地产咨询公司仲量联行（JLL）旗下的Flex公司签下租约。仲量联行租下位于美国新泽西州一座办公楼内1万5407平方英尺的面积，占这个项目净可出租面积的3.3%。Flex还可分两个阶段租用额外2万零451平方英尺的面积。

3.凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）研制的TDF®品牌Blu Voile防晒霜在一项临床试验中，被证实能在细胞层面提供82%的防蓝光保护。产品同时也能提供全面的防紫外线和蓝光保护。

4.玛战略（Yoma Strategic）向挪威电信集团（Telenor Group）收购所持Digital Money Myanmar（简称DMM）掌控股权的收购协议时效日期（long stop date）获得延长，于最迟10月17日完成交易。

5.吉宝企业（Keppel Corp）星期三闭市后透露，新加坡法院已经批准吉宝岸外与海事子公司（简称子公司）的申请，给予临时禁令，限制1亿2660万美元备用信用证下的任何付款或收款。这个信用证涉及子公司与客户的意见分歧，客户在星期一（12日）要求收取备用信用证款额，而子公司认为事情未最终决断，催收备用信用证是为时过早，因此向法院申请禁令。