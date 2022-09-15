新版金融服务业产业转型蓝图推出 每年创约4000个就业机会

（早报讯）新版“金融服务业产业转型蓝图2025”出炉，推动金融服务领域每年平均取得4％到5％的实际增长，同时创造3000到4000个净就业机会。

副总理兼财政部长黄循财星期四（9月15日）在公布金融服务业产业转型蓝图细节时，勾勒了我国金融服务业的愿景，即通过连接环球市场、支持亚洲发展，以及为我国经济做出贡献，巩固我国作为关键全球金融枢纽的地位。

黄循财也是新加坡金融管理局副主席。他在发布会上指出，尽管我国金融领域表现不错，但外部环境变得更加复杂和具挑战性。有鉴于此，政府更新了产业转型蓝图，探讨抓紧新机遇的方法，同时在风险中保持韧性。

金融服务领域的首个产业转型蓝图于2017年推出，为行业制定五年的发展规划。2016年至2020年间，这个领域每年平均增长5.7％，超越原定的4.3％目标。这期间每年平均创造4100个净就业机会，同样超越原定的3000个的目标。金融服务业占我国国内生产总值14％。

金融服务业产业转型蓝图将从五大策略着手规划这个领域的发展。包括提高资产类别的强项、金融基础建设数码化、催化亚洲过渡到净零碳排放、塑造金融网络的未来，以及培育技术娴熟和具备适应能力的工作队伍。

黄循财指出，更新版的产业转型蓝图雄心勃勃，要实现并不容易，前方的道路将崎岖不平，充满了风险和机遇。政府将密切与业界人士合作，包括雇主、工会和员工，一起迈向下阶段的发展。