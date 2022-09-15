六名男女涉参与洗黑钱活动被捕 另两人受查

（早报讯）涉参与450多万元的投资诈骗洗黑钱活动，警方在为期两天的执法行动中逮捕涉洗黑钱的六名男女。另外两名女子也因涉案受查。

新加坡警察部队星期四（9月15日）发文告说，来自警察情报局和商业事务局的警员在星期二（13日）和星期三（14日）展开全岛反诈骗执法行动，逮捕涉洗黑钱的四名男子和两名女子，他们的年龄介于20岁至51岁。另有两名分别为33岁和37岁的女子，正在接受警方调查。

警方今年6月获通报，指超过450多万元的投资诈骗犯罪所得，被转进多个本地银行账户。

初步调查显示，一名37岁男子被指在网上放置广告，分别用至少800元和50元的价格向多名身份不明人士购买多个拥有提款卡的银行账户及已预先注册的预付SIM卡（俗称“太空卡”）。除了涉将账户内所得的不义之财取出，男子也将所购的账户和SIM卡转卖给他人，协助进行非法活动。

调查也显示，两名38岁和39岁的男子涉自1月起，从上述账户中取款，并用犯罪所得购买加密货币。同时，两名20岁和51岁的女子被指从上述账户中提款，转交给37岁男子，参与洗黑钱活动。

一名32岁男子则被指今年7月将自己的账户和提款卡转卖给37岁男子。

警方也在行动中起获1万9000多元的现金、16台手机、30多张预付SIM卡，及150张提款卡。

被捕的37岁、38岁和39岁男子将在星期四被控上法庭。针对32岁男子和四名女子的调查还在进行中。