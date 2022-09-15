永续部庆金禧年 傅海燕吁建立共同责任感实现可持续未来

（早报讯）若不是在建国初期就高度重视环境保护，新加坡不可能有如今良好的居住环境。永续发展与环境部长傅海燕说，接下来会通过“新加坡携手前进”运动探讨如何建立更强的共同责任感，善用资源保护环境。

为庆祝成立50周年，永续发展与环境部星期四（9月15日）通过花园城市基金的个人植树计划（Plant-a-Tree program），在榜鹅水道公园种植50棵树。

我国于1972年成立新加坡环境发展部，是全球最早成立环境部的国家之一。2004年，环境发展部更名为环境与水源部，2020年改名为永续发展与环境部，今年迎来金禧年。

傅海燕在植树活动上说，眼前的挑战艰巨、复杂，并影响全球，因此没有任何人、机构、政府或国家可以独自解决。

“政府没有所有的点子，但有人民的贡献，我们一定能实现可持续未来的愿景。”

她说，“新加坡携手前进”运动因此非常重要，能够在下来的12到24个月协助我们达成共识、塑造共同愿景，以团结一致应对眼前的挑战，并自信地朝这个愿景迈进。

这包括劳资政各方应承担哪些责任，以及如何在全球地理政治局势不见起色的情况下前进。

傅海燕也认为，下一个重点气候课题将会是水源，特别是因为世界部分地区已面临干涸，而本地的公司、人才和经验能很好地为这些问题提供所需的解决方案。

约有100人参与了星期四的植树活动，包括永续部高级政务部长许连碹博士和许宝琨医生，以及高级政务次长马炎庆。其他永续部的新旧员工和伙伴也到场同欢共庆。