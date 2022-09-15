本地股市星期四早盘升0.44%

（早报讯）受美国隔夜股带动，海峡时报指数星期四早盘上升14.43点或0.44%至3272.45点。

亚洲股市起落不一，恒生指数上涨0.46%，日经指数上升0.25%；上证指数和韩国KOSPI则下滑，分别下跌1.01%和0.070%。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说：“避免经济衰退和通胀放缓的这两个股市催化因素如今已成泡影。标准普尔500指数可能回恢复跌势，预计接下来数周会跌至3800点。”

尽管如此，联储局持续加息将对债券收益率有利。美国两年期国债收益率上涨到近3.8%，10年利率和30年利率也分别达到3.41%和3.47%。

立堾集团（Ley Choon）获得数份新合约，负责供应、安装和更换地下水电设备。若把这些合约计入账内，集团的订单额将在两三年内增加至2亿零700万元。

早盘全场交易量为5亿零160万股，交易额4亿3019万元。上升股195只，下跌股166只。

海指成分股升多跌少，领涨的有怡和控股（JMH）、怡和合发（Jardine C&C）和云顶新加坡（Genting Singapore）。涨幅分别为4.07%、3.12%和和1.27%，56.26美元（79.11新元）、36.01元和0.795元。

下跌股包括丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、凯德综合商业信托（CICT）和凯德投资（CapitaLand Investment），分别滑落1.16%、0.96%和0.81%，报1.70元、2.07元和3.67元。

全球通胀情况加重，但消费品股料能从中获益。兴业银行研究看好泰国酿酒（Thai Beverage）、金味集团（Kimly）、富旺朝控股（Food Empire Holdings）和昇菘集团（Sheng Siong）。

兴业银行研究发表报告说，泰国酿酒和富旺朝的本地业务规模不大，受我国通胀影响较小。此外，这些公司成本上涨，可轻易调高商品价格来维持利润或转亏为盈。