Instagram推出家长监督工具 可限制孩子使用时间

（早报讯）青少年沉迷社交媒体造成负面影响时有所闻，科技巨擘Meta公司旗下的Instagram推出家长监督工具，让家长或监护人可设定孩子使用应用的时间、查看用户花多少时间在应用上，及他们关注及被关注的账号信息。

新增的家长监督功能须由家长发出邀请、孩子同意才能开启。家长的权限也有所限制，他们无法看到孩子的信息往来记录，也不能代他们更改密码或删除账号。

目前Instagram仅允许年满13岁的青少年注册账号，一旦用户年满18岁，家长监督功能会自动解除。

Instagram亚太区公共政策负责人蔡锦文星期四（9月15日）在推介仪式上指出，新功能旨在让家长参与青少年的社交媒体体验，共同打造良好的上网习惯，也保护青少年的身心健康。

他透露，Instagram过去九个月积极向利益相关者，包括政府部门、家长、青少年用户、亲子教育组织展开咨询，了解家长和青少年的需求并找出平衡之处。

Meta过去曾因面簿、Instagram内容对青少年身心造成影响而遭批评。新推出的家长监督工具暂时仅在Instagram使用，日后将逐渐扩及公司的其他社交媒体和平台。

此外，Instagram也推介线上资源家庭中心网站，除了汇整家长监督工具，也为父母与青少年提供讨论如何安全使用社媒的文章及影片，协助父母教导青少年在网络时代维持身心健康。