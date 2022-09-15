悼妻失足坠海 七旬翁幸获救

（早报讯）到樟宜海边悼念10年前去世的妻子，74岁老汉准备献花时不慎摔下海受伤，所幸被目击公众救起。

在本地当客服人员的菲律宾女子柔玉巴（Royupa，25岁）星期二（9月13日）早上9时许，与丈夫到樟宜海滩公园约会。两人来到一处海滩拍照时，发现不远处有一名白发老汉沿着堤岸走动。

海边的石堤湿滑，两人看见后正准备提醒老汉要小心，岂料还来不及上前时，对方就失足摔入海里。

柔玉巴受访时告诉《新明日报》，她和丈夫马上跑过去，把老汉扶上岸。“我们安抚他，给他水喝，并帮他处理头部、耳朵和手臂的伤势。”

她说，老汉身体先入水，再撞上水中的岩石，所幸伤势不算太严重。当柔玉巴和丈夫问起对方为何要走到海边时，这名74岁老汉的回答，当场让柔玉巴感动落泪。

原来，老汉特地带来鲜花到樟宜海边，为的就是要献花悼念10年前去世的妻子。

柔玉巴和丈夫随后协助他把花撒入海中。

她说：“知道阿叔来这里的目的后，我感受到真爱确实存在。”

当局提醒：青苔湿滑 慎防意外

记者星期四（15日）走访事发地点，一名不愿具名的工作人员告知，此前这里也曾发生过公众不慎滑倒的事故。

他说，当局此前就放置过告示牌，提醒公众海边石头上有青苔，所以特别滑。

每早来海边晨运的公众赵女士（39岁，餐馆职员）受访时说，那天她没目睹事发经过。

她指这里会有不少年长者来晨运或散步，“那些石头真的很滑，也曾经看过一名长者在这里跌倒。”