为女郎搬家起贪念 四工人施计偷“宝箱”

（早报讯）四名搬家工人为女郎搬家期间起贪念，将她家中的两个“宝箱”藏在空纸箱内悄悄运出屋外撬开，一阵搜刮后再运回屋，以为神不知鬼不觉，数天后尽数被捕。

受害者是名打算移民到土耳其的女子。她雇用了一家搬迁公司，公司将收拾及搬运部分物品的工作交给了被告哈密顿（35岁）。

哈密顿接着找来祖菲卡、法兹卢拉，以及法米三人来帮他，四人按照约定于去年11月23日早上到女子的公寓单位。开工前，哈密顿交代女子要把财物收好，后者回说已经把财物都藏在主卧的柜子内。

收拾过程中，法兹卢拉发现主卧里有两个上锁的储物箱，其中一个绿色储物箱还印有奢侈品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）的标志。哈密顿对储物箱里的东西感到好奇，四人因此计划将储物箱运出屋外。

哈密顿到了客厅故意找女子聊天分散她的注意力，法兹卢拉趁机把两个储物箱藏在一个空纸箱内交给了法米，让他搬出屋外。

成功后，四人溜出屋外，法兹卢拉上网看视频教学想现学现开，哈密顿找来了剪刀，祖菲卡原本想徒手用蛮力掰开，最后还是用剪刀把储物箱撬开。

打开箱子后，哈密顿担心女子会怀疑，回到屋内骗她说四人想抽烟休息一下。

四人接着将赃物都藏在法米的背包内，然后重施故计，把储物箱偷偷放回原位。

哈密顿星期三（9月14日）承认一项共谋偷窃罪，案件择日下判。