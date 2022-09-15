冬海集团高层管理将放弃工资 助公司应对挑战

（早报讯）冬海集团（SEA Group）的高层管理人员将放弃他们的工资并收紧公司的开支政策。这家新加坡游戏和电子商务巨头，正在努力保护自己，应对经济放缓对科技公司的威胁。

彭博社报道，在关闭集团一些市场的业务并裁减各部门员工人数的几天后，冬海集团首席执行长兼创始人李小冬在发给员工的内部信件中说：“领导团队已经决定，在公司达到自给自足之前，我们（管理团队）不会拿任何现金报酬。我们现在可以看到，这不是一场会很快过去的风暴：这些负面情况可能会持续到中期。”

彭博社看到这封1000字的信。这位亿万富翁直接提到冬海集团在利率上升、通货膨胀加速和市场动荡的时代，所面对的挑战。由于对集团赚钱前景的质疑和全球科技股的下跌，冬海集团自10月的高点以来已经损失了约1700亿美元的市值。

李小冬说：“随着投资者纷纷逃往‘避风港’投资，我们预计无法在市场上筹集资金。”他重申公司未来12至18个月的主要目标是尽快实现正现金流。

冬海集团将把商务旅行的票价限制在经济舱，旅行餐费限制在每天30美元。它还将把商务旅行的酒店住宿费用限制在每晚150美元，并缩减餐饮和娱乐费用的报销。

他说：“我们摆脱对外部资本依赖的唯一途径是自给自足，为我们自己的所有需求和项目创造足够的现金。”