偷换嗜毒者尿液样本 两名肃毒局人员罪成

（早报讯）查案时遇到“难搞”的嗜毒者，三名中央肃毒局人员为了省麻烦，竟串谋偷换尿液样本，只求尽快放人了事。涉案组长和另一队员都不认罪，前者更辩称案发时正在忙着刷手机，根本没有注意到事发过程。

法官认为组长阿都拉曼（Abdul Rahman，46岁）的说法不可信，星期四（9月15日）判他和前同事祖哈里（Muhammad Zuhairi，34岁）阻碍司法公正罪成。第三名共犯哈菲兹（Mohamed Hafiz）则已在2020年承认一项阻碍司法公正罪，被判坐牢18个月。

三人自2019年7月起被肃毒局停职。肃毒局回复《联合早报》询问时说，祖哈里已在2022年2月辞职，当局也将对阿都拉曼采取纪律处分，其中包含将他解雇。

控方的结案陈词显示，2018年8月15日晚上9时许，一对男女在兀兰关卡遭拦截，两人被怀疑吸毒，因此交由肃毒局人员进行尿检。

男子知道自己肯定不通过尿检，因此不肯配合，一下子声称要稀释尿液，一下子又称不会提供尿液样本，还要求阿都拉曼放他一马。祖哈里感觉男子很“狡猾”，拒绝配合的可能性很高，跟他耗下去只会浪费时间，以及做更多无谓的文书记录。他与哈菲兹讨论后决定偷换男子的尿液样本，让他快点“通关”。

祖哈里把空瓶子放在厕所，哈菲兹接着进入厕所，把自己的尿液装进空瓶子。男子过后进入厕所，取走哈菲兹的尿液样本，把别人的尿液样本当成是自己的，交给查案人员。

男子后来顺利通关，与女子前往马国，但他两天后入境时又再被怀疑吸毒而遭扣留。男子心知无法通过验尿这一关，才松口向肃毒局人员供出换尿一事。