空旅需求保持强劲 新航集团8月份载客量逾200万人次

（早报讯）新加坡航空集团（SIA Group）8月份营运维持强劲表现，载客量达210万人次，与7月份差不多。在7月份，集团载客量冠病疫情以来第一次突破200万人次。

新航星期四（9月15日）闭市后发布营运数据时指出，除东亚地区外的所有航线地区的乘客需求都保持强劲。东亚地区的一些关键市场仍在实施旅行限制。

新航集团旗下有两家航空公司，分别是新航（SIA）和酷航（Scoot）。集团8月份的客运能力（Passenger Capacity）达到疫情前的68％，比7月份高出1.1％，比去年同月高出110.3％。

此外，新航集团8月份的载客率（Passenger Load Factor）达到85.4％。这比集团7月份的载客率低了2.0个百分点，比一年前高出67.9个百分点。

货运业务方面，新航的载货率（Cargo Load Factor）在8月份为54.2％，同比下跌33.4个百分点。新航指出，8月份货运量同比下跌13.8％，而货运能力（Cargo Capacity）则同比增加39.1％。

截至今年8月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的99个目的地，和7月份一样。新航的服务覆盖73个目的地，酷航的服务覆盖47个目的地。

新航星期四股价跌0.56％，闭市报5.34元。