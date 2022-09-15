怂恿警员查看他人犯案记录 男子判监一年

（早报讯）经不起朋友怂恿，警员违例登入警察部队的系统查看另一男子的犯案记录，还把2万5000元交给该朋友投资比特币，结果这笔钱却成了对方的“犯案工具”。

这名“损友”傅忠迪（26岁）星期四（9月15日）承认妨碍司法公正、欺骗和抵触滥用电脑法令等五项控状，法官把另五项罪行纳入考量后，判他坐牢12个月。

警员郑伟川（29岁）案发时在三巴旺邻里警局任职。他在2020年2月旅行时认识被告，两人回国后继续保持联系。

2020年3月18日，被告发短信给郑伟川，请他帮忙到系统查看一名男子的身份证号码，并称该男子正接受商业事务局调查，但他是被冤枉的。

郑伟川担心惹麻烦，原本拒绝帮忙，但被告不断提出要求。3月24日，郑伟川趁周围没人时登入系统，查到男子的犯案记录，把资料告诉被告。

同年4月和7月，被告又再两次要求郑伟川查看警方系统，后者一口拒绝，并称每次使用系统都会留下记录，担心会被发现。同年11月，警方针对被告的其他罪行展开调查时，也一并揭发了这起事件。

调查显示，郑伟川曾把2万5000元交给被告，让被告用这笔钱投资比特币赚取利润，可是被告并没这么做，反而利用这笔钱在他处行骗。

被告当时与数人共谋，假装能为女子兑换相等于15万新元的人民币。为了向女子证明手头上确实有钱，被告想方设法凑足了15万新元，女子信以为真，把人民币转给被告等人。被告的同伙收到部分转账后带着现金逃走，但很快就被警方逮捕。

这笔15万新元的现金，就包括郑伟川交给被告投资比特币的2万5000元。（人名译音）