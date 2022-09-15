我国新增2423起冠病病例 一人病逝

（早报讯）我国星期四（9月15日）新增2423起冠病病例，重症病患减至18人，其中11人需要输氧，七人在加护病房。

根据卫生部网站，新增病例中，2186起是本土病例，237起从境外输入。本土病例中，1992人通过抗原快速检测（ART）确诊，194人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

七天移动平均病例数为1947起，每周病例传播率略增至1.12。

星期四通报一起冠病死亡病例，累计死亡病例增至1605起。目前有208名冠病患者住院，过去一天有1585人出院或完成隔离。

截至星期三，全国人口中93％已完成基本疫苗接种程序，八成注射了追加剂。

过去28天确诊的5万5804起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.04％在加护病房，0.03％病逝。

截至星期四中午，本地确诊病例累计186万9591起。

卫生部网站也透露，8月的本土和输入冠病病例，感染的均是奥密克戎毒株。

上月进行基因排序的本土病例中，93％感染BA.5毒株，6％感染BA.2和同个谱系的毒株（包括BA.2.75），1％感染BA.4。

至于输入病例，81％感染BA.5，15％感染BA. 2和同个谱系的毒株（包括BA.2.75），4％感染BA.4。