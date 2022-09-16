（早报讯）市场仍对美国加大升息力度感到担忧，美国股市星期四（9月15日）全面下跌。

纳斯达克指数的跌幅最大，下挫1.43％。标普500指数和道琼斯工商指数分别跌1.13％和0.56％。

亚太股市星期五开盘呈跌势，日本股市下跌0.94％，韩国和澳大利亚股市则分别跌0.64％和0.54％。

新加坡海峡时报指数星期四收报3267.98点，上升0.31％或9.96点。

以下是星期五（16日）可关注的股票：

1.星狮地产（Frasers Property）星期五凌晨宣布，集团发售的新加坡首个企业绿色零售票据，获得约1.64倍超额认购率，认购额约6亿8930万元。由于投资者对这批票据的需求强劲，集团把发行规模从4亿2000万元扩大至5亿元。

2.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）早上宣布，信托与新加坡能源集团（SP Group）合作，后者将在明年12月前，为信托在新加坡的六个工业、物流和仓储房地产安装屋顶太阳能光伏系统，每年可产出超过1万4500兆瓦时的电力。

3.惠胜置地（Hatten Land）早上宣布，独资子公司Hatten Edge与绿色独立电力生产商NEFIN集团联手成立合资公司，投资高达1000万美元（约1400万新元）开发可再生能源项目。

4.墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）早上开市前申请暂停交易，表示之后会宣布消息。

5.新加坡航空集团（SIA Group）星期四发布8月份营运数据，载客量达210万人次，与7月份差不多。在7月份，集团载客量冠病疫情以来第一次突破200万人次。