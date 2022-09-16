黄循财：信任容易削弱 须与新加坡人坦诚对话

（早报讯）倘若收入和财富差距扩大、或是一些群体觉得制度不站在他们这边，抑或相互竞争的需求无法调和时，新加坡社会的高信任度就很容易被削弱。副总理兼财政部长黄循财强调，必须不断与所有新加坡人，就他们的关切和如何共同解决问题，进行坦诚对话。

黄循财星期五（9月16日）在慈善机构尊义（新加坡）的国际研讨会上发表主旨演讲时说，新加坡过去几十年面对艰巨和看似无法克服的困难，取得了成功，不仅是因为我国为经济和国家发展所采取的各种政策和策略，核心原因是信任。

他说：“新加坡很幸运地是个信任度高的社会，但这并非偶然发生，而是我们孜孜不倦建设的。政府和人民之间信任度高，更重要的是，人民之间的信任度高。”

黄循财重申，不能把当今新加坡社会的高信任度视为理所当然。“在新加坡，我们以小心谨慎（paranoid）著称，有时甚至因此被批评。但我们应该欣然接受这点，因为我宁可谨慎，制定计划适应不断变化的未来并繁荣，而不是过于安逸，最终后悔，变得无足轻重，甚至被淘汰。”

他也举出一些可能导致社会信任消散和骤降的例子，如收入和财富差距急剧扩大，使人们感到生活不能改善、孩子不能获得更好的生活、体制只对顶端少数人有利等。

又例如，一些群体的焦虑和担忧没有得到解决，像是学生感觉被教育系统框限，或是年长员工被裁后找不到工作而苦苦挣扎，或是不符合社会传统成功标准的人，因早期失败而灰心丧志。

黄循财说，这正是我国开展“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的原因，以检讨社会契约的方方面面，比如如何创造更多机会、提供更大的保障，并加强新加坡人之间的团结。