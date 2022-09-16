本地上半年共有28起致命工伤意外 死亡率高于去年上半年

（早报讯）今年上半年共有28起致命工伤意外，工伤意外死亡率上升至每10万人中有0.8人，比去年上半年和下半年来得高。

人力部星期五（9月16日）发布文告说，今年上半年的工伤意外死亡案例，最常见的原因是从高处坠落以及车祸相关等意外，占28起案例中的一半。

今年上半年的工伤意外死亡率上升至每10万人中有0.8人。去年上半年和下半年的工伤意外死亡率，则分别为每10万人中有0.7人和0.4人。

人力部对近期工伤意外死亡率上升表示关注，除了推出一系列新的针对性措施，加强工作场所安全，也已经从今年9月1日至明年2月28日，实施为期六个月的高度安全戒备期。这意味着，在这段期间出现严重安全疏失的公司，须由首席执行员亲自到人力部说明情况，并负起责任，落实改正措施。

本报日前报道，本地在9月1日再添一起致命工伤意外，一名45岁送餐员取餐途中与一辆货车相撞，送院不治。这是本地今年以来，因工伤意外丧命的第37人，死亡人数已是去年全年的总和。

另一方面，人力部也在星期五的文告中指出，今年上半年整体的工伤意外案例（包括死亡、重大和轻微工伤）共有1万零429起，比去年下半年（1万零915起）少了4.5％，比起去年上半年（1万1271起）则少了7.5％。