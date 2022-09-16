新加坡在航空安全获国际高评价

（早报讯）新加坡在国际航空业的安全审计与评估中表现优异，在国际民航组织展开的普遍安全监督审计中取得99.7％有效执行率的高水平。

新加坡民航局星期五（9月16日）发文告说，国际民航组织（ICAO）最近发布审计与评估结果，新加坡在两项评估中取得佳绩，肯定了我国航空安全与管理的成效与高水平。

我国在今年4月18日至22日进行的国际民航组织普遍安全监督审计计划（Universal Safety Oversight Audit Programme，简称USOAP），有效执行率高达99.7％。这也是这项审计活动至今给出的最高分。当局也没有在审计过程中发现任何问题。目前，全球在有效执行率的平均分是67.5％。

USOAP根据国际民航组织标准与所建议的作业方式，定期评估所有193个成员国的安全管理与执行成效。新加坡上次通过审计是在2010年，当时取得98.6％的有效执行率。

新加坡也是首个进行民用航空安全计划评估（State Safety Program Implementation Assessment，简称SSPIA）第二阶段的成员国，成绩反映我国能积极辨识、管理并减缓安全风险。

评估有44个指标来判断各成员国在辨识与管理安全风险的能力。我国今年4月4日至14日进行评估，在39个指标中获得第三级的等级，其余五个指标取得第二等级。

民航局指出，随着当局与航空业者协作加大运作力度来应付增加的旅游需求，航空安全依然是优先考量。当局今年3月就推出安全宪章，推动各机构重视航空安全。今年4月，当局也推出全国航空安全计划，以建立更有效的监管制度和安全文化，降低航空安全风险。

民航局局长韩国元说，国际民航组织的安全审计与评估正合事宜，肯定新加坡在走出疫情挑战，并重建我国作为全球航空枢纽地位的当儿，继续维持对安全的高标准。