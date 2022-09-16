市场对美国加大升息力度感担忧 亚股早盘集体下跌

（早报讯）美国零售销售和失业救济金的数据无法缓解市场对美国加大升息力度的担忧，国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）对全球经济展望的悲观预期也影响投资情绪，亚洲股市星期五（9月16日）早盘集体下跌，本地股市则处于横摆状态。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨1.77点或0.05％，报3266.21点。整体股市交易量5亿6447万股，交易总值4亿6548万元。全场有177只上升股，下跌股有218只。

区域股市方面，上海、日本、香港、深圳和台湾股市分别下跌0.96％、1.1％、0.45％、0.92％和0.86％。

美国失业保险金的申请人数连续五个星期下跌，显示市场对劳工的需求依然稳健。8月零售销售数据显示商品支出正在放缓。至于其他数据，8月份工业产值小幅上升，包括采矿和公用事业在内的总工业产值则下跌。

另外，国际货币基金组织（IMF）对全球经济前景依旧感到悲观。它指出，一些国家的经济预计在明年陷入衰退，至于全球会不会出现大规模衰退，目前还没办法确定。IMF在今年7月将今明两年的全球经济增长预测分别下调至3.2％和2.9％，它会在下个月发布最新展望。

世界银行则指出，随着全球央行加息应对持续高涨的通货膨胀，全球经济可能在明年衰退。世行指出，全球三大经济体——美国、中国和欧元区的经济一直在急剧放缓，即使全球经济明年只受到适度的冲击，也可能会拖累这些经济体陷入衰退。