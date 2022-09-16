王瑞杰：亚细安和中国可加强经贸及航空互联互通

新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰指出，亚细安和中国可加强经贸和航空互联互通，并在数码和绿色领域建设未来经济，进一步强化亚细安和中国的伙伴关系。

王瑞杰星期五（9月16日）在第19届中国—东盟（新加坡称亚细安）博览会开幕式上做视频致词。

他指出，这场会议在全球历史上充满不确定性的时刻召开，冠病疫情仍是不确定性和破坏性的重要源头；在欧洲、亚洲和大国之间，地缘政治紧张正以令人担忧的速度升级；气候变化也成为更紧迫的危机，需要更有力的全球集体行动；能源价格上涨、供应链持续中断，也让经济复苏放缓。

王瑞杰说，在每个国家和世界各地，人们都在面对各种挑战，有各种关注点。“要为全人类构建一个更美好的共同未来，我们必须加强合作，因为没有一个国家能单独应对这些挑战。”

他认为，世界必须构建更多合作平台，这些平台能把精力导向建设性的关系和更强的合作，也能一起构建共同未来，催化出能实现这些结果的行动，而亚细安—中国伙伴关系就是这样的平台。

去年是亚细安和中国建立对话关系30周年。在去年的亚细安—中国特别峰会上，双方正式把亚细安—中国关系升级为全面战略伙伴关系。

王瑞杰指出，在努力促进区域经济一体化时，经济合作是亚细安—中国牢固伙伴关系的关键支柱。亚细安和中国目前是彼此最大的贸易伙伴，本区域也是全球最大贸易区——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的一部分。目前双方也在努力争取亚细安—中国自由贸易区的新一轮升级，这也是亚细安—中国关系的基石。

王瑞杰说：“这些努力将促进我们的经济，并为我们的工人和企业创造新的机会。”

王瑞杰在致辞时也提出进一步加强亚细安和中国伙伴关系的两点建议。

首先是加强互联互通。他认为，亚细安和中国可以合作，充分发挥由新加坡和中国发起的重庆互联互通项目—国际陆海贸易新通道的潜力。

王瑞杰说，这个通道通过广西钦州港，为中国西部和东南亚之间建立直接联系，让本区域受惠。作为一个多模式、多方位的经济纽带，它节省了运输货物和提供服务的时间和成本，加强了供应链的韧性。

他也指出，在冠病大流行期间，陆海新通道被证明是一个能替代传统贸易路线的可行方案，今年上半年的货运量同比增长30％。

王瑞杰也说，同样重要的是航空上的互联互通。他说：“在我们走出冠病大流行之际，应该进一步放开亚细安—中国航空运输协定，支持民航和旅游业。”

第二个建议是在数码和绿色领域建设未来经济。王瑞杰说，数码经济是未来的重要基石，而冠病大流行为推动绿色复苏提供了机会。

他指出，亚细安和中国在这方面取得了良好的进展，双方近期批准了落实亚细安—中国数码经济合作伙伴关系的行动计划，以及2020年亚细安—中国数码工作计划；双方也在去年发布了关于加强中国—亚细安绿色和可持续发展合作的联合声明。王瑞杰认为：“这些都是重要的步骤，能够坚实基础，发展一个更加数码化和绿色的区域经济。”