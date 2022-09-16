科技展现6元“盲盒” 警方介入调查

（早报讯）电子器材商家在科技展上出售6元“盲盒”惹议，有人报警，警方介入调查。

9月初，新加坡消费电子展览会COMEX在新达城会展中心举办，电子器材商家The Auction House展台堆成小山的包裹吸引了大批人流。

这些包裹一个卖6元，买10送二，有人开出后是自己想要的东西，也有人打开包裹后十分失望。

根据The Auction House放在网上的视频，这样的促销活动吸引大批人潮到场，由于包裹外层都有包装纸，公众无法知道到底买到了什么物品。

据《海峡时报》报道，近日就有人报案，指The Auction House这种售卖方式，犹如贩卖盲盒（Mystery Box），或触犯新加坡法律。

2018年，本地多处出现贩卖盲盒的贩卖机，警方当时发出文告说，得知有部分商家在公共场所经营贩卖机，而这些贩卖机收取现金，以兑换神秘的礼品。由于这类型的经营模式属于公共博彩，因此触犯了公共赌馆法令（Common Gaming Houses Act）。

一般相信，有公众认为The Auction House贩卖的包裹类似盲盒，才会报警。

警方答复《新明日报》询问时证实接获报案，调查仍在进行中。

直播秀出里面装何物 商家：不算盲盒

商家说，已经告诉公众里面装的是什么，因此不算盲盒。

The Auction House发言人告诉《海峡时报》，知道售卖盲盒是犯法的，但他解释，直播现场售卖包裹的过程时，其实有打开包裹，让公众看到里面到底装了什么物品。

这些物品包括鞋子、包包、真空水壶等等，不过并未标出价格。