近八万名用户资料外泄 MyRepublic被罚六万元

（早报讯）网络服务商MyRepublic近八万名用户资料外泄，调查显示公司的安全措施有两处漏洞，被个人资料保护委员会罚款六万元。

针对2021年8月29日发生的资料外泄事件，个人资料保护委员会（PDPC）专员柳俊泓发表报告，公开委员会的裁决。

调查显示，公司有两处安全措施不到位。第一，数据库的密钥没有足够保护，骇客可通过公司网页，或源代码（source code）轻易取得密钥。

第二，任何人得到密钥就可登入数据库，但公司的防护系统应该有更多层认证，不能单靠密钥“通关”，例如只允许使用特定网络地址登入。

报告指这些资料属于敏感信息，骇客可能利用资料盗窃身份，公司有义务以更强的安全措施保护用户的资料安全。

委员会决定刑罚时，也考虑到公司事后采取行动弥补错误、及时通知受影响顾客，以及自愿为事故承担责任。

《联合早报》2021年9月11日报道，MyRepublic数据库遭侵入，7万9388名用户资料泄露，包括身份证件，及水电费账单等住家地址证件。

用户申请移动服务时，通过公司网站呈交身份认证资料，信息接着存储在云端数据库内。骇客获得数据库的密钥（access key）后，侵入数据库并下载用户资料。

骇客后来发电邮威胁公司，恐吓不支付赎金就公开用户的资料。报告没有透露赎金的数额，及公司是否支付赎金，但透露公司事后监测暗网长达一个月，查看用户资料是否被公开。