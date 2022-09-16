世卫宣布我国成功消除风疹 卫生部吁无风疹抵抗力者打疫苗

（早报讯）新加坡在控制风疹传播方面的表现获世界卫生组织认可，世卫宣布我国成功消除风疹。

不过，由于风疹对于没有注射疫苗的人还是具有高度传染力，卫生部呼吁未接种疫苗或对风疹没有抵抗力的成人接种MMR（麻疹、腮腺炎和风疹）疫苗。

卫生部星期五（9月16日）发文告指，新加坡通过健全的全国疫苗接种计划、疾病监控系统和对个案迅速开展接触者追踪和公共健康应对措施而消除风疹（Rubella）。

消除风疹意味着疾病传播率低并受到控制，而新加坡符合世卫组织设下的所有条件，包括在出现上一起地方性流行病例后连续36个月阻止病毒的传播，有可验证的高品质监测系统，以及基因分型证据（genotyping evidence）来显示病毒传播受阻。

卫生部指出，接种疫苗仍是保护孩童避免感染风疹等疾病的最好方式，在新加坡全国儿童疫苗计划下，本地孩童在12个月和15个月大时须接种两剂MMR疫苗。当局免费提供这些疫苗，家长可带孩子到社保援助计划（CHAS）的全科诊所和综合诊疗所接种。

由于高接种率，本地过去10年的风疹病发率控制在每10万人口少于两起病例。卫生部也要求医生向当局通报任何风疹可疑病例，并立即展开调查和跟进。

卫生部强调，虽然新加坡成功消除风疹，但偶尔还是会出现个别风疹病例或家庭感染群，因为风疹容易在未接种的个人之间传播。