六保险经纪逃税 判监最长达八周

（早报讯）六名保险经纪逃税，谎报每年数万元的虚假花费，以此共少付超过九万元的个人所得税，结果全部锒铛入狱。

涉案人邓汉光（42岁）、何玉雯（34岁）、曾俊益（33岁)、何惠雯（31岁）、临展逸（32岁）以及谢喜彬（41岁）曾在同一家保险公司工作，但法庭文件没透露公司的名字。

这六人在星期五（9月16日）承认抵触所得税法令罪，被判坐牢四天至八周不等，及下令缴付罚金和罚款。

根据案情，2018年至2019年，男子周彦帮六人伪造所得税申报表资料。另一名女子姚怡颖则为六人传话，通知周彦这六人想呈报多少花费，好让周彦修改申报表的内容。

这些虚假的费用分为普通花费，及给“介绍者”的佣金。为了让记录更逼真，周彦和姚怡颖到处找人冒充“介绍者”，签下表格和提供身份证资料，谎称他们各从保险经纪获得一笔“介绍费”。

根据造假的所得税申报表，各经纪的虚假花费多出数万元，甚至翻倍。他们需缴交的所得税因此减少，数额介于2655元至3万7946元，总数额达9万2638元。

其中五人也没保存可证实所得税的相关记录，因此罪加一等。

帮助保险经纪犯案的女子姚怡颖，在2022年6月承认抵触所得税法令罪，被判坐牢八周，及缴交11万3839元罚金。周彦的案件仍在审前会议阶段。（部分人名译音）