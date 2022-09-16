担心加息与经济放缓 各地股市败退但海指收平

（早报讯）对加息和全球经济放缓的担心，从纽约华尔街股市延续至星期五（9月16日）的新加坡和亚太股市，东京、悉尼、深圳和上海股市星期五各跌1.11％、1.52％、2.25％和2.30％，首尔和香港股市的跌幅则为0.79％和0.89％。

新加坡海峡时报指数全天微涨0.31点或0.01％，闭市报3268.29点，全周涨0.16％。股市表现低迷，但几只蓝筹股交易活跃，包括星展集团控股（DBS）、怡和控股（JMH）以及华侨银行（OCBC）等，促使股市交易总值大增。

悉尼、东京、香港、上海和深圳股市全周各跌2.29％、2.29％、3.10％、4.16％和5.31％，跌幅相当可观。

辉立证券（Phillip Securities）研究部高级分析师胡可君接受《联合早报》访问时指出，在另一个低迷的美国交易时段之后，区域投资者保持谨慎。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“华尔街的负面消息继续影响本区域的风险情绪，这正值下周美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议的日渐接近，导致市场的一些去风险化活动。最新的消费价格数据也巩固了对联储局鹰派立场的预期。”

在香港，路透社报道引述瑞信投资策略师苏雷士（Suresh Tantia）说：“股票市场正显露出痛苦，我们正在进入一个将进一步斩仓的阶段，因为利率将保持较高的时间。”

他说：“强势美元无助于亚洲市场，它将对这一地区的股票市场构成进一步的负面影响。”

新加坡股市星期五整体交易量大增至17亿1000万股，交易总值也大增至18亿9000万元。全场上升股213只，下跌股284只。

30只海指成份股当中，多达15只股价下跌，11只上涨，四只持平。星展集团控股交易总值1亿9779万元为全场最高，股价涨0.48％至33.55元。怡和控股和华侨银行的交易总值分别达1亿3941万美元和1亿2977万元，位居第二和第三，股价闭市报56.30美元和12.35元。

扬子江船业（Yangzijiang）价量大增，股价猛涨5.64％，闭市报1.03元，是表现最佳的海指成份股。它交易量较前天倍增至4950万股，总值超过4990万元。