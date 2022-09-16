Axington申请延长期限以完成反向收购交易

（早报讯）目前股票停牌的Axington公司已向新加坡交易所（SGX）申请，把完成收购马来西亚公司Achieva Technology的期限，进一步延长至2023年9月30日。

Axington星期五（9月16日）说，如果无法获得更多时间，公司将会被除牌，届时按条例须向股东提出现金退出献议。但是鉴于公司接管者代表的是公司的最大股东，股东非常不可能获得任何退出献议。

因此，董事会继续认为公司在完成反向收购交易后复牌对股东是最好的结果，这尤其是对公司的小股东而言。公司因此向新交所申请批准进行收购Achieva Technology公司的交易，并批准进一步延长时间。

Axington公司是在9月2日晚上透露，它已与Serial I-Tech（Far East）私人有限公司签订有条件的买卖协议，将收购对方的子公司Achieva Technology Sdn. Bhd.（收购目标）的100％股权。Serial I-Tech（Far East）是主板挂牌公司新晔科技（Serial System）旗下公司。

这项收购计划将构成反向收购交易，收购价为2700万元或收购目标的估值，视何者为低。收购价将完全以发出新股给卖方来支付，这批新股共约9亿1660万股，将相当于现有股本（1亿8671万股）的490.9％。

Axington目前没有任何创造营收的业务，是一家现金公司。它要继续挂牌，必须在时限内重新符合挂牌要求。这个反向收购计划是它收购一个新业务的机会，并因此符合凯利板挂牌要求。