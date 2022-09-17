捡塑料垃圾制杯垫 200人参与东海岸净滩活动

（早报讯）捡拾沙滩及附近水域的废弃物后，把其中可再循环利用的塑料垃圾升级再造成杯垫等生活用品，有望减少送往垃圾埋置厂的垃圾。约200名公众参与东海岸净滩活动，清理多达90公斤的废弃物。

配合国际净滩日，东南社区发展理事会星期六（9月17日）早上在东海岸沙滩举行净滩活动。除了沿着沙滩捡垃圾以外，约40名参与者也划皮艇到附近水域清理海洋垃圾。

所收集到的垃圾在经过义工的清洗和分类后，可再循环的塑料废弃物会交由非盈利环保组织The Re-Purpose Collective升级再造（upcycle）成杯垫、花瓶等物品。可用来升级再造的塑料垃圾主要包括瓶盖、吸管、塑料容器等。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪受访时说，这类循环经济模式有助减少须送到垃圾埋置厂的废弃物，对解决我国的垃圾问题扮演重要角色。

也是东海岸集选区议员的陈杰豪说：“许多海洋垃圾其实来自其他区域，但被浪潮带到我们的水域。这些废弃物可能分解成微塑料，影响环境以及海洋生物。”

若我国的垃圾产生速度不减缓，本地唯一的垃圾埋置场——实马高垃圾埋置场预计在2035年会填满。

东南区市长阀贺米、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰连同东海岸集选区另两名议员陈舜娘和陈慧玲、国会议长兼马林百列集选区议员陈川仁，以及麦波申区议员陈佩玲也参与这场净滩活动。