全国心脏周路演 免费测血压教导心脏健康知识

（早报讯）任何人都有可能患上高胆固醇，包括儿童。配合全国心脏周和世界心脏日，新加坡心脏基金今年恢复年度实体路演，教导公众有关高胆固醇的风险以及如何改善心脏健康，并提供免费的血压和身体质量指数（BMI）检测。

9月29日是世界心脏日，实体路演于9月17日和18日在淡滨尼天地展开，旨在通过游戏、运动和专业人士主持的健康讲座，增加公众对心血管疾病和高胆固醇的认识及预防。

公众也能在星期天（9月18日）到路演接受免费的BMI和血压检测，了解如何降低自己患上心脏病的风险。

2009年至2019年之间，心血管疾病占新加坡每年死亡人数的约三分之一，其中高胆固醇、高血压、糖尿病、吸烟和缺乏运动是主要的风险因素。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期六（9月17日）应邀主持活动时说，2020年全国人口健康调查结果发现高胆固醇和高血压的发病率，分别从2010年的26.2%和19.8%，增加至2020年的39.1%和35.5%。

新加坡心脏基金全国心脏周/世界心脏日的2022年筹委会主席傅金莲在致辞时说，患上高胆固醇的风险会随着年龄增加，但任何人都有可能患上高胆固醇，18岁至29岁的人当中，每六人就有一人出现高胆固醇。

“最常见的原因包括吃不健康的食物、缺乏运动、遗传和肥胖，其中三个我们都能完全控制。”

新加坡心脏基金也和电商虾皮（Shopee）超市合作。从9月17日至10月12日，虾皮超市的用户可从心脏基金营养师精选的低胆固醇食品单中购物。