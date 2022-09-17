前妻收入增加1598元 男子要求停付赡养费遭驳回

（早报讯）男子与妻子离婚多年，每月支付600元作为赡养费，但他如今以妻子收入增加1598元为由入禀法庭，要求停止支付赡养费遭法官驳回申请。

判词显示，两人在2006年2月结婚，育有16岁和14岁的孩子，但婚姻并不美满，2015年1月正式离婚。

法庭在2014年6月，令男子每月支付300元赡养费给前妻。同年10月，案件经上诉后，赡养费数额增至600元。

男子后来于2021年7月提出申请，要求停止支付赡养费。

男子表示，前妻在2014年的月薪约3200元，但她的收入在这几年来有所增加，2020年的月薪有4798元，多了1598元，这比每月拿的600元赡养费还要多。

法官指出，若要批准男子申请，必须证明情况有实质的改变，前妻的收入只是其中一个考量。

法官说，对比前妻，男子在这期间也有加薪。他2014年的月薪为8250元，去年的月薪有9124元。

男子称自己每月净收入6277元，每月开销4340元，剩余款项有近2000元，法官指出，男子并不是因为不能支付赡养费而提出申请。

男子也表示，前妻之前月花1350元租房子，后来买了房产，因此不用缴房租。

不过法官认为，前妻虽然不用缴房租，但她每月也要缴付1240元房屋贷款，没有证据显示前妻的整体财务状况有明显改善，最后驳回男子的申请。