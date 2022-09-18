李显龙总理：我国若没自助团体 将失去珍贵的东西

（早报讯）自助团体更了解各自族群的特点和独特需求，并且能够为服务对象量身定制合适的援助计划，李显龙总理说，本地四个自助团体在各自社群建立自立自强的精神和自豪感，这与新加坡身份认同是相辅相成的。

李总理星期天（9月18日）在华社自助理事会30周年庆祝活动上致辞，强调自助团体所扮演的重要角色时说：如果没有自助团体，我们将失去一些珍贵的东西。

李总理说，目前，有人经常会问，在本地多元种族社会，以个别种族社群为服务对象的自助团体，是否还符合时宜？此外，也有人建议把所有自助团体合并成一个更大型并且更具包容的团体，以便服务所有种族社群。

李总理说，实际上，政府已把大部分资源，不分种族用于帮助所有新加坡人，自助团体获得一些政府资助，但大部分资金是来自各自社群的捐款。

由于自助团体更了解各自的服务对象，李总理指出，它们可更针对社群的需求，制定合适的计划。此外，自助团体可以在不触及种族或宗教敏感课题的情况下，更直接坦诚地处理社群内的问题。

自助团体是成功人士帮助社群同胞的渠道

另一方面，李总理强调，自助团体也是成功人士帮助各自社群同胞的渠道。

“这是一种很自然的心态，而且也能加强社群内的凝聚力。这能强化社群的自立自强的精神以及自豪感，与新加坡的身份认同是相辅相成的。我们要继续善用这份正能量。”

李总理说，自助团体多年来有卓越的贡献，获得各自社群的支持，新加坡应继续保留自助团体，并且给予它们资源，协助它们提升各自所服务的群体。

与此同时，政府也鼓励自助团体相互合作，进一步巩固新加坡的社会契约，并且加强我国的多元种族身份认同。四个自助团体多年来已通过各项合作项目，提升不同族群之间的相互了解与支援。

李总理感谢华助会等自助团体为打造和谐社会，以及提升社会流动性所做的贡献。他也指出，目前生活上涨等挑战影响所有家庭，低收入和弱势群体尤其受到冲击，华助会所肩负的使命，比过去任何时候都更为重要。

“这是因为，你们最了解华社所面对的独特问题，并且能够动员整个社群的力量，去帮助有需要的同胞，确保没有人被抛在后头。”