李显龙总理：我国若没自助团体 将失去珍贵的东西

文 /
许翔宇

发布 / 2022年9月18日 12:48 PM

更新 / 2022年9月18日 1:03 PM

李显龙总理（后排右三）星期天出席华助会总部举行的30周年庆祝活动，与参加儿童启蒙阅读计划的孩童互动。陪同总理出席活动的包括担任华助会董事会委员的交通部兼财政部高级政务部长徐芳达（左起）和交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆、卫生部长、华助会董事会主席王乙康，以及也是华助会董事会委员的社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲。（陈斌勤摄）
李显龙总理（后排右三）星期天出席华助会总部举行的30周年庆祝活动，与参加儿童启蒙阅读计划的孩童互动。陪同总理出席活动的包括担任华助会董事会委员的交通部兼财政部高级政务部长徐芳达（左起）和交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆、卫生部长、华助会董事会主席王乙康，以及也是华助会董事会委员的社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲。（陈斌勤摄）

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（早报讯）自助团体更了解各自族群的特点和独特需求，并且能够为服务对象量身定制合适的援助计划，李显龙总理说，本地四个自助团体在各自社群建立自立自强的精神和自豪感，这与新加坡身份认同是相辅相成的。

李总理星期天（9月18日）在华社自助理事会30周年庆祝活动上致辞，强调自助团体所扮演的重要角色时说：如果没有自助团体，我们将失去一些珍贵的东西。

李总理说，目前，有人经常会问，在本地多元种族社会，以个别种族社群为服务对象的自助团体，是否还符合时宜？此外，也有人建议把所有自助团体合并成一个更大型并且更具包容的团体，以便服务所有种族社群。

李总理说，实际上，政府已把大部分资源，不分种族用于帮助所有新加坡人，自助团体获得一些政府资助，但大部分资金是来自各自社群的捐款。

由于自助团体更了解各自的服务对象，李总理指出，它们可更针对社群的需求，制定合适的计划。此外，自助团体可以在不触及种族或宗教敏感课题的情况下，更直接坦诚地处理社群内的问题。

自助团体是成功人士帮助社群同胞的渠道

另一方面，李总理强调，自助团体也是成功人士帮助各自社群同胞的渠道。

“这是一种很自然的心态，而且也能加强社群内的凝聚力。这能强化社群的自立自强的精神以及自豪感，与新加坡的身份认同是相辅相成的。我们要继续善用这份正能量。”

李总理说，自助团体多年来有卓越的贡献，获得各自社群的支持，新加坡应继续保留自助团体，并且给予它们资源，协助它们提升各自所服务的群体。

与此同时，政府也鼓励自助团体相互合作，进一步巩固新加坡的社会契约，并且加强我国的多元种族身份认同。四个自助团体多年来已通过各项合作项目，提升不同族群之间的相互了解与支援。

李总理感谢华助会等自助团体为打造和谐社会，以及提升社会流动性所做的贡献。他也指出，目前生活上涨等挑战影响所有家庭，低收入和弱势群体尤其受到冲击，华助会所肩负的使命，比过去任何时候都更为重要。

“这是因为，你们最了解华社所面对的独特问题，并且能够动员整个社群的力量，去帮助有需要的同胞，确保没有人被抛在后头。”

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