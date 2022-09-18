住户疑煮饭睡着 送餐员路过闻焦味及时通报

（早报讯）组屋住户疑煮饭时睡着，锅子烧焦也没发现，路过的送餐员闻到烧焦味，立即通知民防部队，避免了一场火患的发生。

这起事故发生在星期五（9月16日）傍晚约6时10分，地点在文礼坊第211座组屋七楼的单位。

邻居张秀玲（42岁，家庭主妇）告诉记者，当天傍晚她在家闻到一股烧焦味，检查自己的家，没发现有异常，就没在意，随后通过送餐平台订晚餐。

“送餐员抵达后把食物交给我，但不久后又返回，问我是否闻到烧焦味，他敲了隔壁单位的门，但无人应门，随即致电给民防部队。”

她说，之后约10名民防人员到场，手持灭火器进入隔壁单位，一名男子这时从单位走出，与消防员对话。

据她指出，民防人员离开时感谢送餐员的通报，送餐员称原来是单位里的饭锅烧焦，而当时住户正在睡觉。

她说：“我听后十分害怕，幸好送餐员机警，才避免了潜在的火患。我家中有两名小孩，若真起火，肯定很危险。”

记者星期六（17日）走访，事发单位无人应门。张女士指，单位住着几名租客，半年前才搬来，平日交流不多。

她说，可能普通人路过陌生单位时并不会注意，即便看到异样也不一定会管，但就是有好心人，才让社会充满温暖。

民防部队受询时证实通报，指民防人员抵达后发现无需协助。