小心骗子新招 假门票为饵诱公众坠求职骗局

（早报讯）本地出现新的骗人手法，以送环球影城万圣节门票为诱，令受害者坠入订酒店的求职骗局，警方证实接获报案。

新加坡环球影城的“万圣节惊魂夜”阔别两年，将在今年重新回归。岂料有不法分子利用假门票作为诱饵骗人。

数名落入该骗局的受害者告诉《海峡时报》，指骗子首先透过Telegram联系他们，随后要求他们提供电话号码以换取免费的环球影城万圣节门票。

骗子随后将受害者的详细信息转交另一同伙，同伙通过电邮将假门票发送给受害者，随即介绍自己是一名来自sunshine.co.uk的营销人员。

受害者被告知sunshine.co.uk是一家由英国公司运营的酒店预订平台，正与新加坡旅游局合作，以扩大本地业务。

骗子也告诉受害者，本地多家酒店会与他们以及其他营销人员合作，以提高酒店的入住率和知名度。

受害者随后受邀成为该公司的兼职营销人员，并引导他们到一个声称与sun.co.uk有关的网站上，创建账户来赚取现金，受害者们最终落入骗局。

新加坡旅游局指出，当局没有与该平台推出任何促销或优惠，并表示认真看待此事。

圣淘沙名胜世界则说，已就假门票事件向警方报案。发言人提醒公众，应直接从官方网站、度假村或信誉良好的旅行社购买门票，以免受骗。

“我们提醒消费者对此类优惠保持警惕，不要将个人信息泄露给陌生人。”