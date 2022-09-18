我国官方数据：1403人直接死于冠病 没打疫苗者死亡率更高

（早报讯）截至今年6月，我国有1403人直接死于冠病；今年上半年冠病死者当中，28％没有完成疫苗接种，死者中没有完成接种的比率要比整体人群的仅5％高出许多。

卫生部9月18日（星期天）发表截至6月的冠病疫情期间额外死亡报告，透露本地有2490人的死因跟冠病有直接关系，他们属于冠病疫情中的额外死亡者。额外死亡（excess deaths）是流行病学的一个术语，指的是疫情期间的死亡人数与正常年份的死亡人数之间的差值，当中也考虑到人口老龄化的因素。

这些人中，大约五分之三是官方死亡人数，也就是1403人。其余的是在感染冠病后90天内死于其他病症，也就是说冠病导致了现有病症恶化。

今年上半年冠病死者当中，28％没有完成接种，但整体人群中只有大约5％没有完成接种，也就是说，没打疫苗的人，死亡率高出许多。

死亡人数激增的两个峰值出现在2021年10月和11月，也就是德尔塔变种毒株肆虐期间，以及今年初的奥密克戎疫情期间。

“不过，我国的额外死亡人数还是比许多国家要低，这显示我们通过有效的疫情应对措施，还有高接种和追加剂注射率避免了大量的死亡人数。这要归功于所有新加坡人的集体努力，随着我们朝冠病韧性的目标迈进，我们必须保持警惕，我们也呼吁大家保护好自己，负起社会责任。”