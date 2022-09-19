星期一值得关注的股票

（早报讯）投资者预期美国联邦储备局本周将在再加息75个基点，因而采取谨慎态度，加上全球市场波动，分析师预料我国股市本周可能下行。

新加坡海峡时报指数上周表现坚韧，星期五（9月16日）闭市报3268.29点，上个星期全周起5.34点或0.16％。

华尔街股市上周五纷纷下跌，陷入自7月中旬以来的低点。纳斯达克指数跌0.90%，标普500指数跌0.72%，道琼斯工商指数跌0.45%。

星期一（9月19日）值得关注的股票如下：

*皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）星期一（9月19日）正式纳入新加坡海峡时报指数成份股，取代康福德高（ComfortDelgro）。皇胜酿酒厂星期五（9月16日）收跌1.91%，报0.515元；康福德高当天则起0.72%，报1.40元。

*ESR集团（ESR Group）星期天（9月18日）宣布，首席财务官Wee Peng Cho已辞职，并转为公司高级顾问，而Ivan Lim（46岁）则受委为首席财务官，两项更动星期一（9月19日）生效。

Ivan Lim目前是ESR子公司LOGOS房地产集团和亚腾资产管理公司（ARA Asset Management）的首席财务总监。他有20年房地产行业经验，两年前加入LOGOS。

*新加坡交易所（SGX）星期天表示，Bull Charge Charity Futsal筹得11万1000元，将通过公益金资助AWWA、自闭症协会和飞跃社区服务等受益机构。

*上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）星期天回复新加坡交易所询问时表示，公司的流动资产足以应付7894万元人民币（1590万新元）的流动负债，因为差额只有548万人民币，这将通过谨慎的现金管理和展延第一季到期的短期债务来达成。

此外，该公司财务主任廖秀碧（译音，Leow Siew Phaik）提出辞呈。她指家人生病而紧急回返马来西亚。

*海峡贸易（Straits Trading）星期五（9月16日）闭市后透露，它的子公司已签约将以6350万澳元（6000万新元）收购澳大利亚ILP No. 1 Trust的20％股权，卖方是澳洲Canoga Industrial Investment Trust。ILP No. 1 Trust在维多利亚和南澳拥有工业和物流资产组合，交易完成后，海峡贸易的子公司在该信托的持股将从目前的80％增至100％。

*贤能集团（LHN Group）星期五（9月16日）宣布，将以3000万元收购巴西班让旅馆（Pasir Panjang Inn）所在的房地产，打算用来经营共享居住空间（co-living space）业务。这个房地产（404 Pasir Panjang Road）就在新加坡国立大学附近，占地1544.6平方公尺。

贤能集团说，它的子公司Coliwoo PP已经和卖方Pasir Panjang Inn签署选购权书（option to purchase），3000万元购价不包括消费税。交易完成时，卖方须清空住户移交房地产。贤能集团并没收购旅店业务。贤能集团星期五股价持平于0.285元。