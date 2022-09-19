调查：逾八成本地员工盼雇主落实灵活工作安排

（早报讯）政府允许所有雇员可重返工作场所后，一项跨国调查显示近半的本地员工，已返回办公室全天候上班，但有超过八成的人，希望公司能落实某种形式的灵活工作安排。

大华银行星期一（9月19日）公布2022年亚细安消费者情绪调查结果，这项跨国调查针对五个领域，即社会进步、个人金融行为、职业前景、消费者数码化演变、可持续和未来金融趋势，在今年6月线上访问了3452名来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南五个亚细安国家的雇员，他们的年龄介于18岁至65岁，其中1013名受访者来自本地。

46%的本地受访者透露，已每周五天返回公司上班，另外27%的雇员可每周或每月选择特定天数回公司报到，只有约一成或11%的雇员，能完全居家工作。其余四个国家雇员返回公司上班的趋势也大同小异。

政府是在今年4月宣布进一步放宽防疫措施，允许所有雇员将可重返工作场所，但两年多疫情改变公众对办公模式看法，五分之四或81%的新加坡雇员表明倾向公司给与一定程度的灵活工作安排。他们之中有近半的人，选择根据需要落实灵活工作安排，而不是规定每周在公司天数，或完全居家办公。

近四成人愿减花红及年假 以换取灵活工作安排

本地雇员想要灵活工作安排的意愿强烈，有近四成的人，愿意减少10%至50%花红及有薪年假，以换取类似安排。节省通勤时间、增加储蓄和满足个人需求，是他们喜欢居家工作的主要原因。

大华银行集团人力资源主管唐自强说，从调查结果可看出雇主和员工之间看法不一致，特别是双方对工作安排和压力方面的观点不同。

“鉴于职场形态的改变，雇主和员工须找出两者可接受的方案，以保持生产力和快乐工作。”

此外，本地雇员担忧财务状况和面对职场压力的比率，也高于其他四个亚细安国家，有近半或46%的人指在工作上感到压力，其中55%Z时代即年龄介于18至23岁的上班族，说工作让他们有压力。