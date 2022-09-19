人力部推出工作场所安全与卫生守则 加强公司领导相关责任

（早报讯）公司领导和董事在提高工作场所安全与卫生水平方面扮演至关重要的角色，为确保他们清楚并履行工作场所安全与卫生的责任，人力部推出针对公司领导的工作场所安全与卫生守则，并将于今年10月前把守则列入宪报。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（9月19日）在2022年工作场所安全与卫生大会上致辞时说，为了长期保持良好的工作场所安全与卫生，以及实现我国工作场所安全与卫生2028年的目标，除了应对当前的情况，进行结构性改革也同样重要。

我国计划在2028年前，把工伤意外死亡率降至每10万名雇员少于1人的水平。去年工伤死亡人数为37人，致命率为每10万名雇员中有1.1人。截至今年9月1日，共有37人因工伤意外丧命，死亡人数是去年全年的总和。

陈诗龙说：“公司领导—首席执行官和公司董事能影响和控制与工作场所安全与卫生有关的预算、优先权和培训。因此，要使工作场所安全与卫生文化发芽、成长和盛行，必须从公司领导开始。”

他指出，人力部与新加坡董事协会（Singapore Institute of Directors）、新加坡安全执行员协会、中小企业商会、劳资政合作伙伴，及各行业协会进行广泛磋商后，正式推出针对公司董事的工作场所安全与卫生守则。

守则旨在加强公司领导在工作场所安全与卫生方面的作用和职责，并将拥有良好工作场所安全与卫生的公司的管理原则与做法转化成可操作的方案，以让其他公司采纳。

守则除了要求领导的角色和责任更为明确，企业领导也须确保工作场所安全与卫生被纳入商业决策。领导也须不断建立强大的工作场所安全与卫生文化，在体现和传达高效的标准方面，设定基调并展示领导力。

接着，企业领导也要确保工作场所安全与卫生管理系统是有效的，及定期审查。同时确保公司员工积极参与推行工作场所安全与卫生文化。

人力部将在今年10月前，把守则以批准守则（Approved Code of Practice，简称ACOP）列入宪报。这意味着，当企业违反工作场所安全与卫生条例的行为时，法庭可以依据ACOP，评估并追究公司领导和董事的责任。遵循批准守则可以成为一个减刑因素。