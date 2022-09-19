本地股市星期一早盘微跌0.16%

（早报讯）美国联邦储备局本周料将再加息75个基点，投资者采取谨慎态度，本地股市早盘稍微下滑。

星期一（9月19日）截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌5.17点或0.16%，报3263.12点。早盘盘中最高3274.46点，最低3259.57点。

早盘全场成交量4亿5360万股，总额3亿4956万元。整体上升股194只，下跌股214只。

海指成分股跌多升少，15只下跌，10只上扬，五只持平。

城市发展（CDL）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）领涨，前者起1.10%，报8.26元，后者起0.97%至2.09元。

领跌的是DFI零售集团（DFIRG）和扬子江船业（Yangzijiang），前者跌3.07%至2.53美元，后者跌2.91%至1元。

皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）星期一取代康福德高（ComfortDelgro），成为海峡时报指数成份股，但出师不利，早盘下挫1.94%至0.505元。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说：“我们对海指的近期表现保持谨慎态度。国内经济良好，但外部环境趋弱。”

他指出，利率更高但经济增长放缓，将使全球股票估值和收益率下降。

联储局公开市场委员会会议将在本周举行两天会议后发布政策声明（9月22日本地时间凌晨2时），分析师指出，这是市场本周的焦点。

会议后，联储局主席鲍威尔星期五（23日）将主持“联储局倾听”（Fed Listens）活动，市场将会关注他就通胀和加息的展望所发表的看法。

另外，全球多个国家本周也会做出利率政策声明，包括英国（9月22日，下同，本地时间晚上7时）、日本（本地时间上午10时至下午2时）和瑞士（本地时间下午3时30分）。

英国央行的利率政策宣布因英女王伊丽莎白二世过世而延迟一周，她的国葬将于星期一（19日）举行。彭博社向51个分析师取得的调查结果显示，41人认为英国央行将加息50个基点。

尽管日本央行和联储局因货币政策分歧，造成日元持续走软，但大华银行预料日本央行仍会维持货币政策不变。

至于瑞士央行，彭博社的调查显示，多数分析师预料它将加息75个基点。

本周重要数据方面，新加坡星期五（23日）将发布8月份通胀数据。

根据彭博社向经济师取得的中位数，核心通货膨胀率约4.9％至5.0％，高于7月份的4.8％；整体通胀率为7.2％，高于上个月的7.0%。