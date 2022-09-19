与基本疫苗接种相比 两剂mRNA追加剂较少引起严重不良反应

（早报讯）截至8月底，我国在全国疫苗接种计划下施打的信使核糖核酸疫苗第一和第二支追加剂分别超过442万和43万剂。卫生科学局从中接获的严重不良反应报告分别为162起和两起，比接种首两剂基本疫苗的情况还要好。

根据卫生科学局星期一（9月19日）发布的第13份冠病疫苗安全报告，我国截至上月底共施打了1580万2991剂冠病疫苗，当中有1514万9498剂是信使核糖核酸（mRNA）疫苗，占总数的95.9％。

报告指出，这类疫苗引起的疑似不良反应和严重不良反应依旧非常低。我国施打的第一和第二支追加剂分别有442万零853剂和43万9383剂，而当局从中接获的严重不良反应报告分别为162起（0.004％）和两起（0.0005％），比接种首两剂接获的916起（0.009％）还要低。

至今施打1万8000多剂Nuvaxovid疫苗 28起不良反应

Nuvaxovid冠病疫苗方面，我国截至上月底已施打1万8073剂。卫生科学局接获28起不良反应报告，其中五起属于严重不良反应，所有人至今已康复。

报告指出，出现严重不良反应的公众之前接种剂辉瑞／复必泰和科兴疫苗时也有不良或过敏反应，他们也都有药物或食物过敏史。