华为未来五年 将协助亚太区培养50万ICT人才

（早报讯）冠病疫情加速全球数码化进程，行业对数码应用需求量急剧提升，华为将加大力度发展数码生态，包括未来五年内在亚太地区培养50万信息通讯技术（ICT）人才，以及未来三年将为超过上万家全球初创企业提供支援。

华为轮值董事长胡厚崑星期一（9月19日）在泰国曼谷举行的华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2022)，透过视频发表公司协助企业释放数码生产力的全新战略。

他发表了题为“释放数字生产力”的主题演讲，宣布公司将为千行百业数码化转型进行三大核心举措，即基础设施先行、坚定使用云、以及积极构建本地数字生态。

他指出，过去两年疫情导致全球经济增长波动，唯有数码经济始终保持正增长，2021年同比增长达到15.6%。数码技术在港口、制造、能源等各行各业广泛被应用，促使行业生产效率大幅提升。另外，云计算对企业越来越重要，根据Gartner预测，到了2025年，全球有85%的企业将采用云优先战略。

胡厚崑说：”面向未来，我们看到数字化、智能化是人类社会发展的最确定趋势，这既是挑战，也是机遇。当前，各行业对数字化转型的迫切需求以及ICT能力的快速迭代和创新推动了全球数字化进入快车道。”

华为过去一直在欧洲投资建设多所ICT学院，自2011年以来已在12个欧洲国家与院校合作累计培养ICT人才超过4000人。胡厚崑说，公司下来会通过亚太区的华为东盟学院和未来种子计划等，下来五年内再培养50万ICT人才。

此外，下来三年，华为将为超过上万家全球初创企业提供成本优化、技术支持、创业培训、商业资源等多维度赋能，帮助初创企业敏捷上云，专注创新。

华为全联接大会是华为面向全球ICT领域举办的行业大会，旨在打造开放、合作、共享的平台。大会今年步入第七届，是首次在中国以外举行，预计有1万人莅临现场参与这个为期三天活动。曼谷是华为全联接大会2022的第一站，活动下来会在阿联酋迪拜、法国巴黎和中国深圳等地举行。