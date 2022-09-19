华为未来五年 将协助亚太区培养50万ICT人才

文 /
周文龙

发布 / 2022年9月19日 2:37 PM

更新 / 2022年9月19日 2:45 PM

华为轮值董事长胡厚崑透过视频发表公司协助企业释放数码生产力的全新战略。包括未来五年内在亚太地区培养50万信息通讯技术（ICT）人才，以及未来三年将为超过上万家全球初创企业提供支援。（华为提供）
华为轮值董事长胡厚崑透过视频发表公司协助企业释放数码生产力的全新战略。包括未来五年内在亚太地区培养50万信息通讯技术（ICT）人才，以及未来三年将为超过上万家全球初创企业提供支援。（华为提供）

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（早报讯）冠病疫情加速全球数码化进程，行业对数码应用需求量急剧提升，华为将加大力度发展数码生态，包括未来五年内在亚太地区培养50万信息通讯技术（ICT）人才，以及未来三年将为超过上万家全球初创企业提供支援。

华为轮值董事长胡厚崑星期一（9月19日）在泰国曼谷举行的华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2022)，透过视频发表公司协助企业释放数码生产力的全新战略。

他发表了题为“释放数字生产力”的主题演讲，宣布公司将为千行百业数码化转型进行三大核心举措，即基础设施先行、坚定使用云、以及积极构建本地数字生态。

他指出，过去两年疫情导致全球经济增长波动，唯有数码经济始终保持正增长，2021年同比增长达到15.6%。数码技术在港口、制造、能源等各行各业广泛被应用，促使行业生产效率大幅提升。另外，云计算对企业越来越重要，根据Gartner预测，到了2025年，全球有85%的企业将采用云优先战略。

胡厚崑说：”面向未来，我们看到数字化、智能化是人类社会发展的最确定趋势，这既是挑战，也是机遇。当前，各行业对数字化转型的迫切需求以及ICT能力的快速迭代和创新推动了全球数字化进入快车道。”

华为过去一直在欧洲投资建设多所ICT学院，自2011年以来已在12个欧洲国家与院校合作累计培养ICT人才超过4000人。胡厚崑说，公司下来会通过亚太区的华为东盟学院和未来种子计划等，下来五年内再培养50万ICT人才。

此外，下来三年，华为将为超过上万家全球初创企业提供成本优化、技术支持、创业培训、商业资源等多维度赋能，帮助初创企业敏捷上云，专注创新。

华为全联接大会是华为面向全球ICT领域举办的行业大会，旨在打造开放、合作、共享的平台。大会今年步入第七届，是首次在中国以外举行，预计有1万人莅临现场参与这个为期三天活动。曼谷是华为全联接大会2022的第一站，活动下来会在阿联酋迪拜、法国巴黎和中国深圳等地举行。

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