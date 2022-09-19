男子家外摆满盆栽 居民：走廊像“小森林”

（早报讯）淡滨尼组屋居民热爱种植，住家外放满盆栽，有居民申诉走廊像小森林，担心积水滋生蚊子。

网民弗朗西斯向Stomp网站爆料，指淡滨尼34街第366座组屋二楼的居民在走廊上放满盆栽。

他申诉，走廊像“枝繁叶茂的森林”，担心随时引来蚊子滋生。

居民把部分盆栽放在楼梯口。（余忠达摄）

《新明日报》记者日前走访现场了解情况，当时走廊地上留有水迹，相信居民不久前刚浇花。据观察，遭人投诉的居民除了在自己门前放置盆栽，也在楼梯口栽种了不少花花草草。

记者上门询问时，一名60来岁的男子应门，他称市镇理事会并没反对他的做法，自己也没打扰到其他居民，过后不愿多谈。

多位受访居民告诉记者，虽然区内偶尔会有蚊子，但并不严重，没造成居民困扰。

住在较低楼层的陈女士说，同层邻居有很多人都在住家门外种植植物。“我住在这里二十多年，邻居都会定时倒掉盆栽里的积水。”

另一名居民沙姆（54岁，私召车司机）则说，知道这里的居民都喜欢在家里或门口种些植物。

“其实只要确保盆栽没有挡路，我觉得他们就算多种一些，也不是大问题。”

市镇会：盆栽未阻道

淡滨尼市镇理事会指出，一直都有留意走廊空间，居民并未阻碍走道。市镇会已联系上该居民。

“对方知道要定时修剪盆栽，也要保持走廊整齐。”

记者观察，走廊上盆栽虽多，但居民仍确保走廊上有足够空间让居民走动。