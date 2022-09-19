电商平台虾皮裁退部分本地员工

（早报讯）冬海旗下的电商平台虾皮（Shopee）星期一（9月19日）裁退部分本地员工，被裁的员工将获得补偿。

虾皮与全国职工总会旗下的创意媒体及印刷业联合会（Creative Media & Publishing Union，简称CMPU）在星期一联合发表声明说，受到虾皮最新一轮裁员影响的员工，将获得符合市场规范的“适当补偿”。

根据《联合早报》向知情人士了解，本地的虾皮员工是在星期一公司召开的内部会议结束不久后，开始收到裁员的电子邮件通知。那时他们才知道自己是虾皮最新一轮被裁的员工。

知情人士透露，受影响的虾皮员工人数占总员工人数的低个位数百分比。至于在这一轮的成本削减行动中受到打击的区域，主要是集中在新加坡、中国和印度尼西亚。

知情人士也说，前阵子有报道提到，虾皮在印尼有3％的员工被裁，这个百分比的“可信度很高”，本地的情况应该也大致相同。被虾皮裁退的员工主要来自人力资源、区域运营、营销、产品和工程部门。

虾皮在接受本报询问时，没有证实知情人士的说话。虾皮只说：“这些变化是我们不断努力优化运营效率的一部分。我们的目标是希望能够在整个业务中实现自给自足。在现在这个过渡期间，我们正对受影响的同事提供支持。”

另外，虾皮和CMPU的联合声明说，如果被裁员工有需要，他们将提供就业便利和帮助，包括通过CMPU的网络和全国职工总会就业与培训中心（e2i）提供职业指导和工作匹配服务。

它也补充说，CMPU还将继续与虾皮密切合作，尽可能确保照顾员工的利益和福利。