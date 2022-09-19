阔别两年 滨海湾跨年倒数活动烟花秀今年再现

（早报讯）阔别两年，滨海湾跨年倒数活动今年将再次燃放烟花，热闹迎接2023年。

活动主办方市区重建局星期一（9月19日）发文告说，今年12月31日，公众能再次在滨海湾一带观赏烟花，一同倒数迎新年。现场也将举办系列活动，让公众参与。

其中，滨海湾浮动舞台将举办Star Island烟花音乐剧。这场售票活动将齐聚烟花、烟火和舞台表演等，演出开始前，与会者将受邀到滨海湾金沙活动广场参加一些特备环节。公众接下来可上网（www.starisland.sg）查询活动和售票详情。

市区重建局今年将和全国志愿服务与慈善中心合作，在12月最后一个星期于新加坡富丽敦酒店外墙和鱼尾狮呈献“共创美好未来”（Share the Moment）投影秀，展示不同教育学府的学生艺术作品。

滨海湾湾景活动空间从12月1日起将举办滨海湾嘉年华（The Great Bay Fiesta），三大亮点包括马戏团特技的娱乐演出The Great Cirque des Cascades、机动游戏机的The Great World Carnival和超过30个档口、售卖各种餐饮的The Great Food Fiesta。

滨海湾艺术中心的户外广场和大堂，也会有一系列免费演出供公众观赏。

欲知更多详情，公众可浏览网站www.marinabaycountdown.sg。

滨海湾跨年倒数活动自2005年主办以来，2020年首次因疫情关系现场没有燃放烟花，而是将烟花秀带入邻里。去年的倒数活动也延续了2020年的安排，滨海湾现场则是通过灯光和投影秀迎接新的一年。