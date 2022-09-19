指校长害死学生 前教师发20封骚扰信

（早报讯）不满校长的管理作风，甚至认为对方害死一名学生，前教师离职后匿名发出20封骚扰信，指校长“手沾着孩童的血”，也打电话指控对方是“杀人犯”。

曾在本地中学任职的男被告，面对三项抵触防止骚扰法令罪名。他星期一（9月19日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

为了保护受害者，媒体不可报告任何能泄露受害者资料的信息，包括被告的名字，以及他与受害者所属的中学。

被告不同意校长的管理作风，在2017年离职后就向校长发出匿名骚扰信息，但校长没有采取进一步的行动。

2021年2月，一名在校学生在一起意外中丧命，被告知道后闷闷不乐，把事件怪在校长的头上，决定向前同事、其他学府的校长，以及某教会的一名长老发出20封匿名信件，指责校长的“管理不妥”。法庭文件没透露这起意外的更多细节。

在信中，被告使用侮辱性用语，引用西方谚语“欲戴王冠，必承其重”，并指校长的“双手沾了孩童的血”。他甚至写下校长的全名，影射他将在2021年离世。

被告还特地用公共电话打给校长，说校长是“杀人犯”。校长解释警方正在调查事件，因此他不便置评，并直接挂断电话。后来，校长看到被告发给学校职员的信件，感到受威胁后报警。

因这起骚扰事件，警方特地为校方召开简报会，指导管理层若接到匿名来函和电话该怎么做，还建议校方可采取哪些防范措施。

被告将在10月5日面判。