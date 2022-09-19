中国富商4000万元买下艺术品储藏中心Le Freeport

（早报讯）在新加坡樟宜机场附近免税区营业的高安全珍品及艺术品储藏中心Le Freeport，已被一名从事加密货币采矿业务的中国富商的公司以4000万元买下。

彭博社报道引述知情人士说，这名中国富商是加密货币采矿平台比特小鹿（Bitdeer Technologies）的创办人及掌控股东吴忌寒。比特小鹿的总部设在新加坡。

吴忌寒是从瑞士艺术品经销商和创办人博维耶（Yves Bouvier）领导的股东那里，收购了这个存放艺术品、贵重宝石和金银条的储藏中心。

这个储藏中心被誉为“亚洲的诺克斯堡（Fort Knox）”，是亚洲首个世界级的珍品和艺术品储藏中心。官方资料显示，比特小鹿旗下公司目前掌控着Le Freeport。

博维耶的一名代表拒绝置评。吴忌寒是在简讯回复彭博社的询问时，证实这项交易。根据官方记录，这项收购在7月发生。

博维耶多年前便一直在尝试卖掉Le Freeport（前称Singapore Freeport）。吴忌寒被视为加密货币市场最有影响力的人之一，联合创办了世界最大的加密货币采矿公司比特大陆（Bitmain Technologies）。目前是新加坡永久居民的吴忌寒，在把比特小鹿从比特大陆分拆出来后，已不再掌控比特大陆，但仍保留对比特小鹿的掌控权。

根据彭博社，吴忌寒的收购价远低于打造Le Freeport设施的1亿元成本。Le Freeport是在2010年开幕。