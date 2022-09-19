滨海湾自轰男警员 生前未向警队求助

（早报讯）在滨海湾自轰身亡的29岁男警员，生前并没有向所属单位、辅导员或上司寻求帮助。警方吁请公众尊重死者家属，不要转发任何与案情有关的照片或视频。

这起事件发生在星期一（9月19日）早上9时44分左右，地点是滨海湾金沙购物中心外的景观走道。

新加坡警察部队星期一晚上发文告说，死亡的29岁男警员在2014年加入警队，他星期一早上到中央警署报到，领取配枪后就到滨海湾。

警方过后接到通报，指上述地点传出三声枪响，警员过后被发现头部中弹。他相信朝天空开了两枪后，再朝自己头部右侧开了最后一枪。警员被送入医院急救，但伤重不治。没有其他人在事件中受伤，警方也在现场找到警员的配枪。

警方经过初步调查后，已排除他杀的可能性，调查工作还在进行中。

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