韩国已寻国际刑警帮助 逮捕TerraUSD创办者权道亨

（早报讯）韩国检察官已寻求国际刑警帮助逮捕TerraUSD稳定币发行商的创始人权道亨，准备起诉权道亨违反韩国的资本市场法律。

权道亨已离开新加坡，目前下落不明。权道亨创办的Terraform Labs公司是加密货币生态系统运营商，所发行的TerraUSD稳定币和Luna加密货币在今年5月间崩盘，引发全球加密货币溃跌，令投资者损失惨重。

彭博社星期一（9月19日）报道引述检察官办公室简讯说：“检察官星期一向国际刑警组织提出请求，要求他们协助寻找目前仍然下落不明的权道亨（Do Kwon），并将他移交给韩国。”

权道亨国际刑警组织在正式收到请求帮助后，通常会发出红色通缉令（red notice），寻求全球执法部门协助展开逮捕。在发出红色通缉令之前，国际刑警组织可能需要大约一个星期的时间准备。

权道亨早前从韩国来到新加坡，他现已倒闭的Terraform Labs项目在这里有一个基地，但新加坡警方星期天（9月18日）说权道亨已经不在新加坡。权道亨否认自己在逃，虽然说首尔的检察官要求拘留他，并指他在试图避免赔偿损失。

据彭博社报道，检察官办公室早些时候说，自从权道亨去新加坡后，就有“逃跑的间接证据”，这就是为什么它发出了逮捕令。

权道亨后来在社交媒体上宣称自己并未逃跑，他没有说明自己的具体下落，但表示正在“全力配合”官方，他“没有什么可隐瞒的。”

不过韩国联合通讯社（Yonhap News Agency）报道引述检察官说，权道亨没有配合调查，并且还通过律师告诉检察官，他不打算出席接受盘问。

权道亨和其他五名Terraform Labs的员工已面对韩国警方通缉。官方可能取消他的护照，理论上这要求他在接获撤销通知后14天内回到首尔。他的新加坡工作准证即将在12月7日到期。