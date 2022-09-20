料2024年中起 公众购买包装饮料须付押金 退还容器时可退费

（早报讯）我国有意最迟在2024年中落实饮料瓶罐退费制，到时公众购买预先包装饮料时得支付1角或2角的押金，并可在退还空容器时取回押金。

上述计划预料将涵盖所有预先包装饮料，例如汽水、果汁、牛奶、啤酒及矿泉水等，这将包括所有150毫升至3公升的铝罐和塑料瓶饮料，但暂时不会涵盖纸盒装和玻璃瓶装饮料。

我国所制造的住家垃圾中，约三分之一是包装垃圾，其中六成属于塑料垃圾。去年，仅6%的塑料垃圾被回收再循环使用。为了降低送往埋置厂的垃圾数量，提高全国回收率，国家环境局计划最迟在2024年中实行饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme）。

环境局星期二（9月20日）发文告宣布，为饮料瓶罐退费制展开为期约一个月的公众咨询活动。过去两年多来，当局广泛咨询了饮料生产商、零售业者及非政府组织等利益相关者的意见，为这项计划共同制定框架。

根据拟议中的饮料瓶罐退费制，公众购买预先包装饮料时须支付1角或2角的押金，日后到指定回收站退回空容器时，便可取回押金。为了方便公众及确保计划易于管理，无论饮料容器的大小和材料，所有瓶罐的押金额都将划一。

此外，所有包含在计划下的饮料瓶罐都会附上押金标签（deposit mark），以协助消费者辨别哪些饮料须支付押金。

有意规定大型超市须设有瓶罐回收站

为便于公众退还饮料瓶罐及取回押金，环境局有意规定所有面积超过200平方米的大型超市须设有瓶罐回收站，这包括设立柜台或安装反向贩卖机（reverse vending machine），让消费者退回空容器。当局也有意在邻里场所如民众俱乐部、便利店、住宅区的公共空间、小贩中心和食阁及商场等设立回收站。

至于如何取回押金，消费者可选择通过电子转账，例如PayNow或直接转入易通卡或NETS万捷通卡（Flashpay）等，也可选择现金或现金券等退费方式。

环境局指出，目前全世界有约50个地方包括挪威、德国、克罗地亚及澳大利亚新南威尔士州和西澳等已实行类似计划，并且证实有助显著推高饮料瓶罐的回收率。

本地估计每年向市场供应超过10亿个包装饮料，根据外国落实这项计划的经验，环境局估计以后会有多达80％的饮料瓶罐会退还回收。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士说：“饮料瓶罐退费制有潜能可以显著提高我们的饮料容器回收率。这将使新加坡管理包装垃圾的方式向前迈进一步。”

公众即日起至10月14日，可上网提供有关饮料瓶罐退费制的反馈。