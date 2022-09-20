星期二值得关注的股票

（早报讯）投资者担心美国联邦储备局会在本周大幅加息，因而采取谨慎态度。亚太股市星期一（9月19日）全面下滑。新加坡海峡时报指数星期一闭市跌11.98点或0.37％，报3256.31点。

美国隔夜股市回弹，纳斯达克指数起0.76%，标普500指数起0.69%，道琼斯工商指数起0.64%。

星期二（9月20日）值得关注的股票如下：

*大信商用信托（Dasin Retail Trust）星期一（9月19日）深夜表示，为收购大信·新都汇斗门店（Doumen Metro Mall），而要求延长一项贷款协议，结果预料9月底揭晓。

信托在星期天（9月18日）支取了一项为期三年、于星期一到期的贷款进行以上收购，分别是5488万新元和2亿9400万港元。不过，除了一方未批准以外，贷款各方都多批准把贷款协议延长至于2022年底。

*中国光大水务（China Everbright Water）宣布已完成第三期以人民币计价的超短期融资券的发行。第三期的超短期融资券获中国大陆银行间债券市场的机构投资者的全额认购，本金额为10亿元人民币，到期期限为180天，利率为1.72％。发行超短期融资券所得到的款项会用来补充光大水务子公司的营运资金。

在当前的国内宏观经济拥有合理的流动性下，光大水务把握“窗口期”，进行第三期超短期融资券的发行，让公司以低融资成本补充流动资金。中国光大水务闭市报0.26元，下滑1.89％。

*仁恒置地（Yanlord Land）星期一表示，旗下非直接子公司UED Alpha，与另外两个合作方组成的财团，成功以4亿8103万元标得伦多中路地段，相当于容积率每平方英尺1108元。

财团的另外两方是速美集团（Soilbuild Group）和Forsea Residence。

*《商业时报》报道，继豪支付（OxPay Financial）前首席执行官和前首席财务官提出遭不当解雇索赔后，雇佣纠纷索偿庭（Employment Claims Tribunal）已下令豪支付他们一些款项。

前首席执行官古明克和前首席财务官沈彩明（译音，Madeline Sam Choy Meng）是在控股股东陈积光成功替换米支付（MC Payment）的董事后，先后辞职。

豪支付被令支付古明克被提前终止雇佣当月的工资2万元以及400元的费用；就不当解雇，豪支付也被令支付2万元给对方。

就不当解雇，子公司OxPay SG也被令支付1万6800元给Madeline Sam；它也被令支付她被提前解雇当月的工资1万9901.52元以及400元的费用。