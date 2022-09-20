陈振声：企业挑战在于网罗人才 确保技能更新

（早报讯）高增值的工作已不局限于某个地区，雇主今时的挑战在于如何网罗各地人才，并且应重视员工的技能与经验，才能确保竞争力。

教育部长陈振声星期二（9月20日）出席新加坡管理学院举办的研讨会时提到企业、教育机构与个人应如何应对工作的演变。研讨会以“工作的未来”为主题。

他指出，业界逐渐以技能与经验为重，而不是单靠一纸文凭。员工须不断提升技能，“补足”技能的缺口，更多微型课程也应运而生。

企业也须加强栽培人才。他认为，企业与国家面对的真正挑战不在于平衡本地和外籍员工队伍的比率，尽管这是重要的考量来处理社会课题。企业面对的更大挑战是如何广招人才，建立有深远影响力的人才库，才能在竞争中领先。这是因为工作的性质已改变，尤其是高增值工作，已不局限在某个地区。

新加坡成功的定义不在于在新加坡为新加坡人创造多少工作，而是在新加坡与之外的世界创造更好的机会。

教育学府也应转型为持续学习学院，在培训与研究方面加强与企业的合作。

他重申，推动终身学习是确保我国竞争力的关键。如果我国每年只单靠新一届的毕业生，劳动队伍的更新率只有2%至3%。反观，如果员工抱有持续学习的态度，劳动队伍将能更快地更新技能。他希望这个更新率提高到20%至30%，每年有约三成的员工在学习新事务，自我提升。

研讨会也邀请英国戴森公司创办人詹姆斯·戴森（James Dyson）主讲，企业代表也将针对未来工作与教育的课题分享观点。